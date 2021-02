Mass Effect Legendary Edition, niente multiplayer in Mass Effect 3: ecco perché

Mass Effect Legendary Edition non includerà il comparto multiplayer di Mass Effect 3, e BioWare ha spiegato il perché nel corso di un'intervista con Game Informer: sarebbe stato troppo complicato.

In uscita il 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, Mass Effect Legendary Edition raccoglierà i tre episodi della serie in un'unica soluzione e in versione rimasterizzata, con svariati miglioramenti tecnici.

"Abbiamo pensato a delle analogie per provare a far capire alla gente cosa sia questa remaster", hanno detto l'environment and character director Kevin Meek e il project director Mac Walters. "Pensate a una Porsche del 1982 che ha bisogno di essere completamente restaurata, ma per il momento è sepolta nel cemento."

"Per tirarla fuori dovrete toglierle tutta quella roba, e ogni volta che proverete a far funzionare qualcosa vi chiederete se andrà bene o se farete dei danni. Insomma, si tratta di un sacco di lavoro e credo che la gente tenda a sottostimare cosa ci voglia per realizzare un progetto del genere."

"Praticamente a ogni passo ti trovi di fronte a una scelta: vogliamo impiegare del tempo per migliorare questo aspetto? Se sì, dove ci condurrà questa decisione lungo il percorso?"

"Sono convinto che abbiamo optato per gli elementi a cui la maggior parte dei fan teneva di più. Quanto al multiplayer, semplicemente sarebbe stato molto difficile implementarlo: far funzionare tutti i sistemi online avrebbe richiesto tanto impegno."

"Allo stesso tempo, c'erano parecchie questioni legate a questa feature: il supporto post-lancio, le persone che ancora giocano con il multiplayer di Mass Effect 3, la possibilità di organizzare in qualche modo un cross-play fra PS3 e PS4."