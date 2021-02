Control, PS5 contro Xbox Series X|S, il confronto nell'analisi di Digital Foundry

Control in versione next gen è protagonista di un'altra analisi di Digital Foundry, in questo caso incentrata sul confronto diretto tra PS5 e Xbox Series X|S, per vedere le eventuali differenze tra le varie versioni e come i nuovi hardware facciano andare il titolo Remedy in edizione potenziata.

Il risultato è estremamente simile su PS5 e Xbox Series X, per non dire identico: in entrambi i casi sono presenti due modalità: la modalità incentrata sulla grafica che presenta il ray tracing e la modalità performance che toglie il ray tracing disabilitando alcuni effetti e porta il gioco a 60 fps.

In entrambi i casi, la risoluzione nativa è 1440p fissa, senza scaling dinamico, ma con un sistema di upscale temporale che porta l'output a 2160p. Secondo quanto riferito, la modalità grafica con ray tracing avrebbe forse la possibilità di andare a un frame-rate più alto, ma considerando che genererebbe notevole instabilità in entrambi i casi Remedy ha deciso di bloccare il gioco a 30 fps.

Senza ray tracing, ovvero in modalità performance, i 60 fps vengono sostenuti in maniera piuttosto convincente, anche se alcuni cali si presentano su entrambe le piattaforme in vari casi. Xbox Series X mostra anche degli stutter, ovvero dei micro-blocchi che sembrano essere riconducibili a un problema di accesso o gestione dei dati I/O e che secondo l'analisi dovrebbero essere corretti con una patch. Peraltro, a proposito di patch, nell'articolo sull'analisi precedente Digital Foundry aveva riferito di aver provato il gioco su Xbox in versione gold master senza patch al day one, dunque resta il dubbio se questa versione testata sia aggiornata o meno.

L'unica altra differenza è rilevabile nella gamma, con la versione PS5 che appare impostata su un tono particolarmente scuro generando un po' di black crush che porta alla perdita di dettaglio, anche questo un problema risolvibile attraverso patch in futuro.

In tutto questo risulta particolarmente interessante anche la versione Xbox Series S: su quest'ultima non è presente la modalità qualità grafica, presentandosi dunque senza ray tracing ma mantenendo in maniera convincente i 60 fps con la risoluzione nativa che, in questo caso, si piazza a 900p con upscale a 1080p.