Square Enix in crescita, nonostante le perdite del flop Marvel's Avengers

Square Enix appare in buona salute dagli ultimi dati finanziari, che dimostrano una crescita rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente nonostante le grosse perdite fatte registrare da Marvel's Avengers e il suo andamento non proprio in linea con le aspettative.

Nei nove mesi terminati a dicembre 2020, Square Enix ha fatto registrare un incremento delle vendite nette del 33,7% rispetto all'anno precedente, con gli introiti operativi cresciuti del 47,7% rispetto al 2019. Questo ha mantenuto la compagnia in grado di generare profitti, anche se ci sono stati comunque degli elementi negativi nel corso del 2020.

I profitti sono infatti stati più bassi del 4,3% rispetto al 2019, ma Square Enix prevede di recuperare sotto questo aspetto con una crescita complessiva dell'anno fiscale a 12,4%, in termini di previsioni per la fine dell'anno.

Il principale elemento di traino per le vendite nel periodo del 2020 preso in considerazione è stato Final Fantasy 7 Remake, con le vendite nette che in tale periodo hanno più che raddoppiato quelle dell'anno precedente. Gli introiti operativi sono cresciuti allo stesso modo, ma nel secondo trimestre è avvenuto il declino sia nelle vendite che nei ricavi, con Square Enix che si è ritrovata da operare con una perdita di circa 6 miliardi di yen.

La caduta è poi proseguita nel terzo trimestre, con indici ancora negativi. Questo andamento è dovuto soprattutto a Marvel's Avengers, il cui lancio è stato al di sotto delle aspettative e sta soffrendo per cercare di mantenere la propria base di utenti attivi. Tuttavia, anche il settore MMO è stato stagnante, senza espansioni e iniziative per Final Fantasy 14 e Dragon Quest X.

Di fatto, Square Enix non ha ancora recuperato i costi di sviluppo di Marvel's Avengers con vendite a rilento, tuttavia Crystal Dynamics e il publisher credono di poter recuperare terreno grazie agli aggiornamenti e alle versioni PS5 e Xbox Series X|S in arrivo nei prossimi mesi.

In ogni caso, nel 2021 si prospettano novità molto interessanti per Square Enix, a partire dal 25esimo anniversario di Tomb Raider per arrivare al nuovo NieR, oltre alla possibilità che Final Fantasy 16 esca nel corso dell'anno su PS5.