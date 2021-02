Star Wars: EA conferma l'impegno nella serie nonostante la fine dell'esclusiva

Star Wars non verrà trattato più soltanto da Electronic Arts, ma questo non significa che il publisher abbia intenzione di far venire meno il suo impegno sulla serie, anzi: nel corso di un recente meeting finanziario, il CEO della compagnia, Andrew Wilson, ha fatto presente che EA continuerà a concentrarsi su Star Wars nel prossimo futuro.

Il 2021 segna infatti la fine della partnership esclusiva tra Disney ed EA sulla gestione del brand Star Wars in ambito videoludico, ovvero i videogiochi di Star Wars potranno essere sviluppati anche da altri team e publisher d'ora in poi. Il primo risultato di questa caduta dell'esclusiva è già emerso con il misterioso gioco di Star Wars in sviluppo presso Ubisoft, di cui attendiamo informazioni in futuro.

Nel frattempo, però, EA può comunque continuare a lavorare sul brand e ha decisamente intenzione di farlo: considerando che ha ricavato "3 miliardi di dollari in net booking" solo dai titoli incentrati su Star Wars, secondo i dati annunciati da Wilson, con oltre 52 milioni di copie in totale, possiamo aspettarci ulteriori giochi in arrivo.

Le vendite si riferiscono ai vari brand portati avanti da EA come Battlefront, Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Squadrons ed è probabile che i prossimi giochi siano seguiti di queste serie ma potrebbero anche presentare ulteriori novità.

"Essendo ormai protagonisti di una parte importante del franchise, potete aspettarvi che continueremo a investire su questi giochi e su nuove esperienze attraverso tutte le piattaforme in futuro", ha affermato il CEO di EA, "Non credo ci sia da pensare che poiché altre persone lavoreranno ai giochi di Star Wars questo debba far venire meno il nostro impegno al riguardo".