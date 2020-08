Masters of the Universe è un clone di Barbarian gratis in Pico-8 che riprende i noti personaggi

Masters of the Universe è un simpatico clone del picchiaduro a incontri classico Barbarian, realizzato per la console virtuale Pico-8, che vede come protagonisti i personaggi della serie di He-Man, Skeletor e soci. Essendo realizzato da un fan sprovvisto di licenza ufficiale, tal TheRoboZ, è completamente gratuito e giocabile via browser.

Da notare che si tratta praticamente di un gioco completo, pur con tutti i suoi limiti, a cui è possibile giocare in single player, in modalità arcade o in modalità sfida, o in multiplayer contro un amico. Essendo realizzato per Pico-8 la grafica è naturalmente molto pixellosa, ma nondimeno è disegnata benissimo e i personaggi sono tutti riconoscibilissimi.

In termini di gameplay vero e proprio siamo vicinissimi a Barbarian, anche se la velocità di gioco è leggermente superiore. Non mancano le decapitazioni, con tanto di fiotti di sangue. In questo caso però è Orko a recuperare le teste mozzate, per la gioia di tutti.

Se vi interessa provare Masters of the Universe potete partire dalla pagina ufficiale del gioco su Gamejolt, dove troverete altre informazioni, oppure andare direttamente a giocare.