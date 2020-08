Wasteland 3: voti ottimi dalla stampa mondiale

Davvero ottimi i voti ricevuti finora da Wasteland 3. La stampa internazionale lo ha apprezzato moltissimo e non ci sono praticamente giudizi che scendono sotto l'8, a parte uno. Tutti concordano nel dire che è un sequel eccellente con moltissimi contenuti, un'ottima scrittura e una visione del gioco di ruolo elettronico compiuta e avanzatissima, tra scelte da compiere, situazioni interessanti determinate dalle nostre azioni e una feroce satira contro gli Stati Uniti d'America che emerge sin da subito dalla storia.

Qualcuno ha notato che tecnicamente non è proprio eccellente e l'ha annoverato nei difetti, come se inXile non avesse chiarito sin da subito il livello della produzione. Che dire? A questo punto non vediamo l'ora di giocarci e di conoscere il primo progetto dell'era Microsoft di questo talentuoso studio.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Wasteland 3. Ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti ricevuti dal gioco di Fargo e soci.