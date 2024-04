Matrix: annunciato il nuovo film della serie con alla regia Drew Goddard di World War Z

Warner Bros. Ha annunciato un nuovo film della saga di Matrix. Questa volta alla regia non ci saranno le sorelle Wachowski, creatrici della serie, bensì Drew Goddard, sceneggiatore di World War Z e Sopravvissuto - The Martian.

Lana Wachowski, che aveva diretto il precedente film, sarà coinvolta nel progetto solo in veste di produttrice esecutiva, mentre la sorella Lily non vi prenderà parte in alcun modo. Per ovvi motivi, per il momento non è stato svelato alcun dettaglio significativo su trama, cast e altri particolari della pellicola, che molto probabilmente non arriverà nelle sale cinematografiche se non tra alcuni anni.