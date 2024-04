Apple pubblica la prima beta di iOS 17.5 introducendo una nuova funzione 'anti-stalking'

Inoltre, con questa nuova versione, gli iPhone saranno in grado di individuare dispositivi di tracciamento e avvisare gli utenti nel caso in cui qualcuno tenti di monitorare i loro movimenti, grazie alla funzione anti-stalker simile a quella già presente per i dispositivi Dov'è.

Tra le novità più significative c'è il supporto per l'installazione diretta delle app dai siti web degli sviluppatori , noto come "Web Distribution".

A prova di stalker, ma non soltanto

Il codice del sistema operativo suggerisce che iOS 17.5 possa individuare i tracker non certificati e consentire agli utenti di disabilitarli

Il sistema anti-stalking, frutto di un possibile accordo con Google, interverrà contro gli accessori di tracciamento, quali gli AirTag di altre marche, per contrastare l'abuso dei dispositivi Bluetooth utilizzati per il tracciamento non autorizzato.

Attualmente, iOS può individuare solo accessori Bluetooth certificati tramite "Dov'è" per la localizzazione, mentre per gli AirTag è disponibile un'app dedicata solo per Android.

Lo scorso anno, Apple e Google hanno presentato una bozza della specifica su cui si basano, tramite l'Internet Engineering Task Force (IETF), dimostrando un impegno congiunto nel creare una soluzione uniforme per migliorare la rilevabilità.

Aziende come Samsung, Tile, Chipolo, Eufy e Pebblebee hanno mostrato interesse per questa funzionalità, poiché alcuni dei loro dispositivi non sono compatibili con "Dov'è" e richiedono procedure diverse per essere disabilitati rispetto agli AirTag compatibili.

Le informazioni provengono dal codice della nuova versione e, al momento, la funzione di disabilitazione sembra non essere attiva nella beta 1 di iOS 17.5, ma è probabile che sarà completata con il lancio della versione definitiva dell'aggiornamento di iOS.