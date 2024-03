Apple pubblica iOS 17.4.1, un aggiornamento 'minore' che risolve i difetti di scansione degli iPhone

Poco tempo dopo l'arrivo di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, Apple ha introdotto iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1, due piccoli aggiornamenti dedicati esclusivamente alla risoluzione di difetti e al miglioramento della sicurezza. Queste nuove versioni, disponibili per iPhone e iPad, possono essere scaricate e installate seguendo la procedura standard in Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento Software. Questo aggiornamento, seppur modesto, va essenzialmente a perfezionare il sistema dopo l'introduzione di nuove funzionalità nelle versioni precedenti; Apple ne raccomanda vivamente l'installazione, poiché contiene correzioni importanti e aggiornamenti fondamentali. Contemporaneamente, è stato rilasciato anche visionOS 1.1.1, un piccolo aggiornamento per il sistema operativo Vision Pro, e iOS 16.7.7 e iPadOS 16.7.7, aggiornamenti di sicurezza separati per coloro che utilizzano ancora la versione precedente del sistema operativo a causa di limiti nell'hardware.

Anche in questo caso, l'attenzione è principalmente rivolta al miglioramento della sicurezza del sistema.

Piccole risoluzioni Le nuove versioni di iOS e iPadOS sono contrassegnate dalla build 21E236, sostituendo la precedente build 21E219 delle versioni 17.4 Tra gli "importanti aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug" cui non sono stati forniti però dettagli specifici, sappiamo esserci una revisione al funzionamento dell'app Fotocamra. Secondo un documento di supporto di Apple, un difetto riscontrato in iOS 17.4 generava problemi nella scansione dei codici QR per i modelli di iPad, tra cui quelli di sesta e settima generazione, iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione.

Prima del rilascio di questo aggiornamento, Apple suggeriva agli utenti che incontravano difficoltà nella scansione di utilizzare la funzione "Scanner codici" presente nel Centro di controllo. Recentemente, Apple ha interrotto il supporto per iOS 17.3.1, rendendo impossibile il ritorno a questa versione una volta installate iOS 17.4 e versioni successive.

iOS 17.4, lanciato da Apple il 5 marzo scorso, ha introdotto diverse nuove funzionalità in risposta alle richieste del DMA (Digital Markets Act).

In particolare, gli iPhone in Europa ora possono accettare negozi di app alternativi all'App Store, browser basati su motori diversi da WebKit (utilizzato anche da Safari), accedere al chip NFC e altro ancora. L'aggiornamento ha incluso anche trascrizioni nei podcast Apple, miglioramenti alla sicurezza per i dispositivi smarriti o rubati, miglioramenti a Siri, nuove emoji e altro ancora.