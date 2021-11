Max Payne 3: novità in arrivo la prossima settimana, per un insider

Stando a quanto riportato su Twitter dall'insider @RalphsValve, la prossima settimana ci saranno novità su Max Payne 3. Quali? Difficile dirlo, visto che il messaggio con la soffiata manca di qualsiasi dettaglio.

Probabilmente si parla di un'edizione rimasterizzata, sempre che dalle nebbie di Rockstar Games emerga effettivamente qualcosa. Molto più difficile, anzi quasi impossibile, l'annuncio di un seguito, visto che la serie è congelata da anni, ma con Rockstar non si può mai dire.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, visto che si tratta di informazioni non ufficiali.

Max payne 3 è uno sparatutto in terza persona pubblicato per la prima volta nel 2012, seguito di una serie iniziata da Remedy Entertainment. Vendette cinque milioni di copie, ma risultò essere un insuccesso commerciale.