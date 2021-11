Ubisoft: scrittore di Assassin's Creed torna nella compagnia francese, aveva lasciato a marzo

Darby McDevitt, lo scrittore più importante della serie Assassin's Creed, che aveva lasciato Ubisoft all'inizio di quest'anno, è rientrato nella società. Durante più di un decennio presso Ubisoft Montreal, McDevitt ha creato storie e dialoghi per i giochi Assassin's Creed Revelations, Black Flag, Unity, Origins e Valhalla.

McDevitt ha lasciato Ubisoft a marzo, affermando di voler intraprendere "una nuova avventura". Tuttavia, dopo 7 mesi di lavoro presso il vicino sviluppatore di Montreal Illogika, Ubisoft ha confermato che ora è tornato a lavorare sulla serie Assassin's Creed.

Un collage di giochi Ubisoft

Darby McDevitt ha detto in una dichiarazione a VGC: "Sì, sono tornato a Ubisoft! Mentre riflettevo sulla mia carriera nell'ultimo anno, mi sono concentrato sul mio desiderio di esplorare nuove idee e frontiere sconosciute. Con mia grande gioia, questo ha portato al mio ritorno in Ubisoft per lavorare su Assassin's Creed. Sono entusiasta di continuare il mio viaggio."

Questo annuncio segue l'addio di Dan Hay, reponsabile di Far Cry. Quest'ultimo stava lavorando a Far Cry 7 che sarà un live-service come Assassin's Creed Infinity, per Jeff Grubb.