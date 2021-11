Let's Build a Zoo: le vendite sull'Epic Games Store sono state infime rispetto a quelle su Steam

Mike Rose dell'editore No More Robots ha svelato alcuni dati del recente Let's Build a Zoo, comprese le vendite sull'Epic Games Store e su Steam. La differenza tra le due piattaforme è abissale, per usare un eufemismo. Ma andiamo con ordine.

Rose ha svelato che nei primi sette giorni di commercializzazione, Let's Build a Zoo ha venduto 32.000 unità producendo 500.000 dollari di ricavi, che gli hanno permesso di recuperare i costi di sviluppo sostenuti. Rose si aspetta ricavi di 700.000 dollari per il primo mese e di 1,5 milioni di dollari per il primo anno, da ottenere con gli aggiornamenti già pianificati, che nei piani terranno vivo l'interesse per il gioco.

La nazione dove il simpatico gestionale ha venduto di più sono gli USA (26% del totale). Seguono Cina (16%) e Thailandia (13%). E qui arrivano i dati delle due piattaforme, che fanno abbastanza impressione. Let's Build a Zoo ha venduto il 99% delle copie su Steam, contro soltanto il restante 1% su Epic Games Store (non è stato lanciato in nessun altro negozio).

Come vi renderete conto da soli, si tratta di un abisso. Praticamente su EGS Let's Build a Zoo ha venduto soltanto 320 copie. Naturalmente non varrà lo stesso per tutti i giochi, ma il dato è comunque interessante perché fa capire quanto sia importante Steam per il mercato PC e quanto debba faticare la concorrenza per stargli dietro, nonostante i regali, le esclusive e le offerte.