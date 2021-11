Megaton Musashi: il marchio registrato da Level-5 invalidato negli USA

Il marchio Megaton Musashi, registrato da Level-5, è stato invalidato dall'ufficio brevetti degli Stati Uniti d'America. A quanto pare la casa giapponese non ha fatto alcuna dichiarazione d'uso dello stesso, lasciando quindi che decadesse.

Cosa significa questo? Che probabilmente Level-5 ha abbandonato l'idea di realizzare un port di Megaton Musashi per l'occidente. Il motivo di tale scelta appare abbastanza chiaro: il lancio giapponese è stato un vero e proprio disastro.

Il marchio di Megaton Musashi decaduto negli USA

Il gioco, esclusivo per Nintendo Switch, è stato lanciato l'11 novembre 2021 e nella sua prima settimana non è riuscito a raggiungere nemmeno la top 10 di Famitsu, nonostante la campagna marketing battente e i buoni riscontri da parte della stampa locale. Immaginiamo che Level-5 non voglia investire altri soldi in un titolo che non sembra certo poter scaldare i cuori degli occidentali (parliamo di un action 3D a base di robottoni).

Comunque sia prendete il tutto con le dovute cautele. Il marchio rimane registrato in Europa e Level-5 non ha fatto annunci in merito, quindi la situazione è ancora in divenire. Magari acquistatene una copia d'importazione che, viste le scarse vendite, in futuro può diventare un gioco ricercatissimo dai collezionisti.