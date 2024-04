Men of War 2 ha una data di uscita su PC, annunciata con un trailer

Men of War 2 ha una data di uscita ufficiale su PC, annunciata da Best Way e Fulqrum Publishing con il trailer che potete vedere qui sotto: il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 15 maggio.

Annunciato durante il Future Games Show 2023, Men of War 2 ci catapulta nuovamente nella seconda guerra mondiale con un'esperienza strategica in tempo reale solida e dettagliata, in cui avremo modo di metterci al comando di un gran numero di unità specializzate.

Nel gioco parteciperemo a epiche battaglie sui fronti orientali e occidentali, nell'ambito di campagne a base narrativa, nella modalità schermaglia in solitaria o in multiplayer online sfidando altri giocatori.