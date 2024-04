Xiaomi presenta due nuove TV 4K low cost con Google TV

Le due serie si pongono come smart TV a basso costo, grazie a un prezzo competitivo e all'integrazione di Google TV come sistema operativo. Andiamo quindi a vederne più nel dettaglio le caratteristiche.

Xiaomi TV A

La serie Xiaomi TV A ha prezzi a partire da 169€ per il 32" Full HD

Come detto Xiaomi TV A integra di Google TV per le funzioni smart ed è dotato di una tecnologia di compensazione del movimento MEMC che consente di ottenere immagini fluide e nitide in 4K UHD. Il display è a 60 Hz e supporta l'HDR. Il design è senza cornice, con dotazione di 3 porte HDMI (2 nel modello da 32") e 1 USB 2.0. La serie sarà disponibile su mi.com in colorazione nera da giovedì 25 aprile 2024 nei seguenti formati e prezzi:

43" 4K a 279,00€ in bundle con Xiaomi Smart Band 8

50" 4K a 349,00€ in bundle con Xiaomi Smart Band 8

55" 4K a 399,00€

65" 4K a 549,00€ in bundle con Xiaomi Smart Band 8.

La versione 32" Full HD, invece, sarà disponibile nelle prossime settimane a 169,00€.