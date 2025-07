Meta acquisisce Play AI: focus sull’innovazione vocale con intelligenza artificiale

Meta ha acquisito Play AI, una startup specializzata nella generazione di voci umane realistiche tramite intelligenza artificiale. La notizia è stata confermata da un portavoce di Meta, come riportato da Bloomberg, e pare che l'intero team di Play AI si unirà ufficialmente all'azienda la prossima settimana. TechCrunch ha contattato Meta per ulteriori conferme, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione .

Un'integrazione strategica

Secondo un memo interno citato da Bloomberg, Play AI rappresenta un'integrazione strategica per il lavoro di Meta nell'ambito dell'intelligenza artificiale, in particolare per lo sviluppo di AI Characters, l'assistente Meta AI, dispositivi indossabili e strumenti per la creazione di contenuti audio. Play AI ha attirato l'attenzione nel settore per la qualità delle sue voci generate dall'IA, che si distinguono per la loro naturalezza e versatilità.

Play AI logo

Con questa acquisizione, Meta punta chiaramente a rafforzare il proprio ecosistema vocale e a portare esperienze conversazionali più realistiche all'interno dei suoi prodotti e servizi. Da una comunicazione interna emerge di come il lavoro di PlayAI risulti essere perfettamente in linea con la roadmap della stessa Meta.