Meta Quest 2 e Pro, l'ultimo aggiornamento migliora le prestazioni

L'ultimo aggiornamento disponibile per Meta Quest 2 e Meta Quest Pro a quanto pare migliora le prestazioni dei visori per quanto concerne CPU e GPU, andando peraltro a rinnovare le app di Messenger ed Explore.

Come sappiamo, Meta Quest 2 verrà supportato ancora per un bel po' sul fronte dei giochi, e l'update ha appunto lo scopo di ottimizzare le risorse del visore perché possa restare competitivo, ottenendo nella fattispecie un boost del 26% per quanto riguarda il processore e del 19% per quanto riguarda l'unità grafica.

In concreto, le novità dell'aggiornamento v55 dovrebbero tradursi in una maggiore fluidità con i giochi e in un'interfaccia più reattiva. Meta sta inoltre introducendo il supporto per uno scaler dinamico che possa garantire frame rate consistenti anche nelle situazioni visivamente più complesse.

Come si può vedere nel video qui sopra, l'update consente a The Walking Dead: Saints & Sinners di girare a una risoluzione più alta mantenendo le stesse prestazioni, il che non è affatto un risultato da sottovalutare.

Sempre con l'ultimo aggiornamento sono inoltre state migliorate la scheda Explore e l'app Messenger: la prima include i contenuti multimediali di Meta e sarà protagonista di un rollout graduale per gli utenti, la seconda funziona ora in maniera stand alone e non richiede dunque la rimozione del visore.