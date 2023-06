Epic Games Store: gioco gratis del 29 giugno 2023 annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 29 giugno 2023 potrete scaricare gratuitamente The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos è un GDR tattico in stile fantasy che punta molto sull'umorismo del suo universo narrativo, realizzato dall'autore francese John Lang ispirandosi a una serie audio che prende in giro i giochi di ruolo e i fantasy eroici.

"Sei pronto a tuffarti in un GDR tattico pieno zeppo di fascino, umorismo e personaggi bizzarri?! Sono goffi, inesperti ed esuberanti, ma... dovranno sopportarsi a vicenda per ottenere il tesoro del dungeon. Guida questa squadra di eroi improbabili in un'avventura ricca di caos e umorismo!"

"Gioca con sette personaggi tipici dei giochi di ruolo che, salendo di livello, sviluppano abilità fra loro complementari: il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro! Ogni membro della squadra ha il proprio albero delle abilità dove potenziare abilità ed equipaggiamento."

Ecco la pagina di The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaous dell'Epic Games Store.

Che ne pensate del nuovo regalo di Epic Games Store per la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, 22 giugno 2023, su Epic Games Store.