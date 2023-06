Epic Games Store, giochi gratis del 22 giugno 2023 disponibili per il download

Sono disponibili per il download i giochi gratis dell'Epic Games Store di oggi, 22 giugno 2023. Come riportato la settimana scorsa, si tratta di theHunter: Call of the Wild e di un pacchetto di Idle Champions of the Forgotten Realms.

Scaricarli è semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di theHunter: Call of the Wild e quella di Idle Champions of the Forgotten Realms, cliccare sul pulsante "ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto i prodotti resteranno nella vostra libreria per sempre e potrete scaricarli e installarli ogni volta che vorrete: l'importante è riscattarli entro le 17.00 del 29 giugno, quando saranno disponibili i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store, annunciati oggi.

theHunter: Call of the Wild è un gioco di caccia a base open world, caratterizzato da una riproduzione dettagliata e affascinante degli scenari e degli animali, che potremo cacciare in solitaria o in cooperativa con gli amici.

Il pacchetto Wulfgar's Legends of Renown di Idle Champions of the Forgotten Realms include invece i seguenti contenuti: