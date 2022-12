Metal Gear: Solid e Liquid Snake nella parodia di una canzone natalizia de Il Grinch

David Hayter e Cam Clarke, storici doppiatori rispettivamente di Solid Snake e Liquid Snake nella serie Metal Gear, hanno deciso di fare un regalo di natale speciale ai fan dell'opera di Kojima, esibendosi in una parodia di una canzone natalizia de Il Grinch impersonando i due personaggi, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Intitolata "Liquid Grinch", si tratta di una parodia della canzone natalizia "You're a Mean One, Mr. Grinch", tratta dallo speciale TV del 1966 "Il Grinch e la favola di Natale!", un classico negli Stati Uniti.

In questa versione riadattata ai canoni di Metal Gear, Solid e Liquid fondamentalmente si insultano a vicenda, citando nel mentre personaggi, termini e altri elementi ben noti ai fan della serie, come "FOXDIE", "Shadow Moses" e "Big Boss", giusto per citarne alcuni. Nel mentre possiamo vedere anche delle immagini di repertorio e sequenze tratte dal remake Metal Gear Solid: The Twin Snakes per Game Cube.

Stando ad alcune voci di corridoio è attualmente in lavorazione un remake di Metal Gear Solid ad opera di Virtuos, che sul suo sito ufficiale ha indicato proprio Konami come una delle compagnie partner.