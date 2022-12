Mortal Shell: Complete Edition, versione fisica per Nintendo Switch svelata da Amazon

Da pochi giorni Mortal Shell è disponibile su Nintendo Switch in digitale tramite eShop, ma a quanto pare nei prossimi mesi arriverà anche una versione fisica. Mortal Shell: Complete Edition è infatti apparso nei listini di Amazon e altri rivenditori.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, possiamo escludere si tratti di un errore dato che nella pagina di Amazon sono presenti descrizione e box art. Questa versione fisica è venduta al prezzo di 34,99 euro, ovvero 10 euro in più rispetto a Mortal Shell: Complete Edition sull'eShop di Nintendo.

La pagina Amazon di Mortal Shell Complete Edition in versione retail per Switch

Come la controparte digitale, anche quella retail include l'espansione Virtuous Cycle, una modalità roguelike completamente nuova che introduce a Fallgrim barbarie casuali e ripetibili, cambiando radicalmente le regole del gioco. Inoltre Harden è disponibile come personaggio giocabile ed è incluso l'aggiornamento Rotten Autumn, che introduce nuovi shade per gli involucri, una nuova mini-quest, un'elaborata modalità fotografica e una colonna sonora alternativa per gli scontri contro i boss composta dalla band black metal Rotting Christ.

Stando alle informazioni riportate su altri siti di shopping la versione retail di Mortal Shell: Complete Edition sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2023, ma rimaniamo in attesa di conferme ufficiali.

Rimanendo in casa Nintendo, oggi è andato in onda il quinto e ultimo appuntamento di Inside the House of Indies, con nuovi annunci per Switch.