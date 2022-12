The Witcher 3, la video analisi su Xbox Series S di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi dedicata alla versione Xbox Series S di The Witcher 3: Wild Hunt con applicata la patch next-gen uscita di recente, in cui i tech enthusiast tirano le somme su prestazioni e comparto grafico del gioco sulla console di Microsoft.

Come su PS5 e Xbox Series X, anche in questo caso troviamo due modalità grafiche differenti, una che punta alle performance e l'altra alla resa visiva. In questo caso però nessuna delle due offre il ray tracing e il target di risoluzione è differente.

In quella Qualità la risoluzione si aggira per la maggior parte del tempo sui 1440p, mentre il framerate è bloccato a 30 fps e granitico in qualsiasi occasione. Tuttavia questa modalità grafica presenta un serio problema di inpunt lag, fino a circa 150 ms.

La modalità Performance invece abbassa il target della risoluzione a 1080p ma mira a un framerate di 60 fps. I sacrifici in termini di resa visiva, oltre alla risoluzione, vedono anche un effetto pop-in marcato della vegetazione. Il framerate è stabile nella maggior parte delle situazione, ma cala fino a 40 fps a Novigrad e dintorni.

Nessuna delle due modalità grafiche della versione Xbox Series S di The Witcher 3 risulta impeccabile per vari motivi, ma in ogni caso Digital Foundry raccomanda quella Performance per via del framerate maggiore e il minor input lag, fin troppo fastidioso nel preset Qualità.

Da ieri è disponibile un nuovo hotfix per la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt che migliora la stabilità e modalità foto.