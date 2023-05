Metro: Last Light sarà gratis su Steam per festeggiare il decimo anniversario della serie

Per festeggiare il decimo anniversario della saga videoludica di Metro, 4A Games ha annunciato su Twitter che Metro: Last Light - Complete Edition sarà gratis su Steam dal 18 al 25 maggio 2023. Una volta riscattato sarà vostro per sempre, come se lo aveste riscattato.

Precisiamo che si tratta del Metro: Last Light originale del 2013 e non della versione Redux pubblicata l'anno successivo che includeva alcune migliorie grafiche e per il gameplay. Si tratta in ogni caso della Complete Edition e dunque sono inclusi tutti i DLC arrivati dopo il lancio.

Non è da escludere in ogni caso, che per festeggiare l'anniversario anche la versione Redux verrà proposta in forte sconto, magari assieme agli altri giochi della serie di 4A Games.

Metro: Last Light è uscito nel 17 maggio dell'ormai lontano 2013 ed è il seguito di Metro 2033. Si tratta di uno sparatutto in prima persona ricco di atmosfera che include elementi da survival horror e un pizzico di meccaniche stealth. Come gli altri giochi della serie è ispirato al romanzo Metro 2033 dello scrittore Russo Dmitrij Gluchovskij. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metro: Last Light.