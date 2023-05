Final Fantasy 16 è il gioco di copertina del nuovo numero di Game Informer, presto tante novità

Game Infomer ha svelato che Final Fantasy 16 sarà il gioco di copertina del numero 356, che includerà un esteso coverage dell'attesa esclusiva PS5 e quindi probabilmente includerà tantissime nuove informazioni sul gioco in vista del lancio del prossimo mese.

Di seguito possiamo ammirare la doppia cover del nuovo numero, che avrà sulla copertina frontale un artwork con il protagonista Clive Rosfield e l'Eikon Ifrit, mentre nel retro c'è il fratello Joshua con alle sue spalle la maestosa Fenice.

La copertina del prossimo numero di Game Informer

Game Informer afferma di aver viaggiato fino in Giappone per incontrare la Creative Business Unit III di Square Enix, ovvero il team al lavoro su Final Fantasy 16 capitanato dal producer Naoki Yoshida. Per l'occasione hanno avuto modo di parlare del sistema di combattimento, la storia, lore e molti altri aspetti dell'ultima fantasia finale, che verranno poi riportati sia sulle pagine della rivista che sul portale web della testata.

Non solo, di solito i coverage di Game Informer includono anche video gameplay, quindi quindi nei prossimi giorni è lecito aspettarsi tante nuove informazioni. Tra l'altro vi ricordiamo che a breve verrà annunciata anche la data della demo gratuita di Final Fantasy 16, stando alle parole di Naoki Yoshida.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva temporale per PS5 a partire dal 22 giugno 2023.