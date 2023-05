PlayStation Plus Extra e Premium: 17 giochi lasceranno il catalogo a giugno 2023

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare" per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium segnalando che a giugno 2023 altri 17 giochi lasceranno il catalogo del servizio. Di seguito la lista completa, che include tra gli altri anche Agents of Mayhem e John Wick Hex:

Descenders - PS4

Party Hard - PS4

9 Monkeys of Shaolin - PS4

Ash of Gods: Redemption - PS4

Fire Pro Wrestling Pro - PS4

Black Mirror - PS4

Wytchwood - PS5 e PS4

John Wick Hex - PS4

KeyWe - PS5 e PS4

No Straight Roads - PS4

Defense Grid 2 - PS4

Joe Dever's Lone Wolf - PS4

Agents of Mayhem - PS4

Gods Will Fall - PS4

Red Faction - PS4

Red Faction II - PS4

Redeemer: Enhanced Edition

Al momento Sony non ha indicato di preciso quando i giochi elencati qui sopra lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma salvo imprevisti dovrebbe accadere il 20 giugno 2023. Si tratta del giorno in cui dovrebbero arrivare anche i nuovi giochi del prossimo mese, dato che solitamente le date delle entrate e uscite del catalogo coincidono. In ogni caso tenete presente che la lista qui sopra potrebbe espandersi nelle prossime settimane, come accaduto più volte anche in passato.

Come possiamo vedere qui sopra la lista non include grandi produzioni tripla A, ma non mancano comunque titoli degni di nota, come Agents of Mayhem, John Wick Hex e Joe Dever's Lone Wolf. Di certo è molto meno corposa rispetto a quella dei giochi che hanno abbandonato il catalogo di PS Plus Extra e Premium oggi, ben 36.