MicroProse risorge con Sea Power, Second Front e Task Force Admiral

MicroProse, lo storico studio di sviluppo fondato da Sid Meier e Bill Stealey, risorge dalle proprie ceneri e sta per pubblicare tre giochi: Sea Power, Second Front e Task Force Admiral. Nel vasto catalogo dello sviluppatore statunitense possiamo trovare capolavori del calibro di Falcon, F15 Strike Eagle, Silent Service, Gunship, Grand Prix, Civilization, B-17 The Mighty Eighth e X-COM. Lo studio fu costretto alla chiusura nel 2001, dopo essere stato acquisito dalla francese Infogrames, ovvero il marchio che oggi si nasconde dietro un altro brand storico, quello di Atari. Nel 2019 David Lagettie, un esperto di simulatori militari e finanziatore, ha annunciato il ritorno in attività della software house. Oggi, finalmente, possiamo vedere i primi risultati di quella ripresa dei lavori. La nuova MicroProse non solo presenterà i suoi classici del passato, ma proverà anche a creare nuove esperienze adatte ai giocatori di nuova generazione. Andiamo a scoprire i nuovi giochi:

Sea Power Sea power è realizzato dal lead designer di Cold Waters. Si tratta di un simulatore navale che consente ai giocatori di controllare le forze NATO e del Patto di Varsavia all'interno di conflitti navali di stampo moderno, nei quali ci sono regole di ingaggio ben precise da rispettare e da sfruttare per prendere il controllo dell'iniziativa. Il gioco è sviluppato da Triassic Games.

Second Front Second Front è ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta di gioco tattico molto profondo con una grafica cartoon che cela la serietà della simulazione. È un classico strategico a esagoni di stampo guerresco nel quale l'IA dovrebbe mostrare una perizia nel muovere le truppe. Il tutto, poi, è impreziosito da un editor molto vasto per la creazione di scenari e campagne. Second Front è sviluppato da Hexdraw.