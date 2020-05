Tony Hawk Pro Skater, il nuovo capitolo è in arrivo stando a Jason Dill

Lo skater professionista Jason Dill ha detto apertamente che è in arrivo un nuovo capitolo della serie Tony Hawk Pro Skater, con cui giocheremo quest'anno. Dill non è il primo a parlare di un nuovo Tony Hawk, intorno a cui le voci vanno moltiplicandosi da tempo, ma la sua è una testimonianza particolarmente importante, pur non essendo uno sviluppatore.

Il motivo? Essendo una personalità del mondo dello skate professionistico, è probabile che sarà incluso nel nuovo Tony Hawk Pro Skater, quindi la sua può essere presa come una testimonianza diretta dell'esistenza del gioco. Del resto ormai le voci in merito sono talmente tante e provengono da talmente tante direzioni differenti, che possiamo dare il gioco quasi per certo.

Comunque sia Activision non ha ancora svelato il titolo in via ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele. In teoria non dovrebbe mancare molto per un'eventuale presentazione, dato che ci stiamo avvicinando al periodo in cui generalmente i publisher svelano i loro nuovi giochi al mondo.