Microsoft: le parole di Phil Spencer e il presidente Brad Smith sulla vittoria contro l'FTC

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, e Brad Smith, il presidente di Microsoft, hanno commentato la vittoria in tribunale contro l'FTC, di cui è stata respinta l'ingiunzione preliminare che avrebbe bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard temporaneamente, mettendo a serio rischio il completamento dell'operazione.

In particolare, Spencer afferma di essere grato che la corte abbia preso questa decisione favorevole per Microsoft in mondo tempestivo e ha ribadito l'impegno della compagnia nel fare in modo che i giochi di Activision Blizzard arrivino a più persone e su più dispositivi.

"Siamo grati alla corte per aver rapidamente deciso a nostro favore", dichiara Phil Spencer. "Le prove hanno dimostrato che l'accordo con Activision Blizzard è positivo per il settore e le affermazioni della FTC sul cambio di console da parte dell'utenza, i servizi di abbonamento multi-gioco e il cloud non riflettono la realtà del mercato videoludico".

"Da quando abbiamo annunciato per la prima volta questo accordo, il nostro impegno per portare più giochi a più persone su più dispositivi è solo cresciuto. Abbiamo firmato diversi accordi per rendere disponibili i giochi di Activision Blizzard, i giochi first party per Xbox e Game Pass a più giocatori rispetto a oggi."

"Sappiamo che i giocatori di tutto il mondo hanno seguito da vicino questo caso e sono orgoglioso dei nostri sforzi per espandere l'accesso e la scelta dei giocatori durante questo viaggio."