Microsoft ha già risolto il grave problema dell'aggiornamento di Xbox One

Come vi abbiamo segnalato ieri, si è da poco scoperto che alcune console Xbox One originali (da non confondere con il modello Xbox One S) possono imbattersi in un problema: se non le si aggiorna per molto tempo, diventa impossibile scaricare il più recente update del firmware di sistema.

Digital Foundry, a partire da alcune segnalazioni degli utenti online, aveva fatto dei test e scoperto il tutto. Inizialmente Microsoft non aveva commentato la situazione, ma ora è arrivata una risposta ufficiale che segnala che il tutto è già stato risolto.