Microsoft oggi chiude lo Store digitale di Xbox 360, alcuni giochi si perderanno per sempre

Come è stato già ampiamente comunicato da Microsoft, oggi, 29 luglio 2024, è la data fissata per la chiusura dello Store digitale di Xbox 360 che porterà con sé anche l'effettiva cancellazione di alcuni giochi, ma questo al momento risulta ancora attivo, concedendo ancora qualche ora per gli eventuali acquisti dell'ultimo minuto.

Non c'è un orario italiano preciso in cui avverrà la disconnessione definitiva, ma al momento lo store sembra sia ancora attivo, come potete constatare consultandone la versione web a questo indirizzo. Finché questa continua a rimanere online, significa che è ancora possibile fare gli ultimi acquisti prima dello spegnimento totale, che dovrebbe comunque avvenire nel corso della giornata, forse nel primo pomeriggio (forse per le ore 15:00 italiane, corrispondenti alle 9:00 del mattino ET).

L'iniziativa è stata comunicata da Microsoft già da molto tempo e, in queste ultime settimane, ci sono stati anche numerosi sconti sui giochi Xbox 360, cosa che dovrebbe aver concesso sufficiente tempo per raccogliere tutti i titoli considerati di interesse "storico".