Grandi sconti in corso per la chiusura dello store Xbox 360: i giochi Capcom si aggiungono alla lista

Anche Capcom si aggiunge alla mandata di sconti consistenti per vari giochi Xbox 360 avviati da Microsoft in questi giorni, riguardante quelli che si trovano esclusivamente sullo store digitale dedicato a tale console, che verrà chiuso a breve.

Con il Microsoft Store per Xbox 360 che verrà chiuso il 29 luglio 2024, questa è di fatto l'ultima occasione per acquistare molti titoli di Xbox 360 che non possono essere trovati altrove in formati digitale. In particolare, molti dei titoli Capcom risultano ancora essere decisamente validi, specialmente con un tasso di sconto al 90% come si presentano in questi giorni.

Si tratta dunque di un'ottima occasione per recuperare alcuni titoli, sebbene molti di questi non siano giocabili in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S, che non sono acquistabili negli store più recenti e, rimanendo legati a quello per Xbox 360, si perderanno inevitabilmente nel nulla, almeno in versione digitale.