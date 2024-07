Mafia: Definitive Edition arriva su Xbox Game Pass? Spunta una possibile data

Pochi giorni fa sono emersi in rete dei rumor relativi al possibile ingresso di Mafia: Definitive Edition all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass . L'indiscrezione non è stata ancora confermata o smentita in via ufficiale, ma è stata corroborata dall'insider eXtas1s, che ha anche indicato una data per il debutto del gioco sul servizio di Microsoft.

La line-up del Game Pass di agosto sembra eccezionale

Chiaramente anche in questo vi invitiamo a non prendere come oro colato questa soffiata, ricordando comunque che recentemente eXtas1s ha azzeccato diversi debutti sul Game Pass, come quello di Call of Duty: Modern Warfare 3 la scorsa settimana.

Una corsa in auto in Mafia: Definitive Edition

A questo punto per scoprire la verità non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft per la line-up di giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto, che potrebbe includere anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (sempre stando a una soffiata di eXtas1s) oltre a tre giochi già confermati in precedenza, magari non blasonati e famosi, ma sicuramente interessanti e da tenere sott'occhio, come Creatures of Ava e Sopa - Tale of the Stolen Potato.