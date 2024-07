EA Sports FC 25 è in prenotazione da GameStop: ecco offerte e bonus, tra cui lo Steelbook e 10€ di credito

EA Sports FC 25 arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 27 settembre, dando inizio alla nuova stagione calcistica virtuale su PC e console. Per arrivare pronti al fischio d'inizio, GameStop ha dato il via alle prenotazioni del gioco, che includono vari bonus e promozioni effettuando l'acquisto online o direttamente in negozio, tra cui uno Steelbook e 10 euro di credito. Scopriamole nel dettaglio.

Credito per PS Store e Xbox Store, abbonamento a Nintendo Switch Online o fino al 15% di sconto

Partiamo dall'Edizione Standard di EA Sports FC 25, che da GameStop sarà disponibile per le versioni PS5, PS4, Nintendo Switch e Xbox. Sia online che in negozio, acquistando il gioco entro il 30 agosto si riceverà anche lo Steelbook esclusivo (solo per le versioni PlayStation e Xbox), nonché una carta digitale con 10 euro di credito per PlayStation Store o Xbox Store, oppure 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Lo steelbook di EA Sports FC 25 in esclusiva da GameStop

Nel dettaglio:

EA Sports FC 25 per PS5 e PS4 costa 79,98 euro da GameStop.it, incluso Steelbook e 10 euro di credito PSN

EA Sports FC 25 per Xbox (One e Series X|S) costa 79,98 euro da GameStop.it, incluso Steelbook e 10 euro di credito per Xbox Store Store

EA Sports FC 25 per Nintendo Switch costa 59,98 euro da GameStop.it, inclusi 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Non è finita qui. Solo in negozio, è possibile scegliere invece di acquistare la versione Standard + Steelbook in omaggio usufruendo di uno sconto del 10% sul prezzo di listino (fino al 26 settembre), abbassando il prezzo a 71,98 euro. Gli utenti GS Pro Club possono usufruire di un 5% di sconto aggiuntivo sul prezzo.

Giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 25

Inoltre, solo in negozio, si potrà risparmiare ulteriormente con l'usato. Nello specifico, ogni gioco valido per la promozione per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Switch farà scendere il prezzo finale di 35 euro, mentre portando una copia di EA Sports FC 24 risparmierete 22 euro.