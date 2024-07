UFL e il chiacchierato FIFA 2K25: EA Sports FC 25 avrà finalmente dei rivali all'altezza?

Prima con FIFA e poi con EA Sports FC, è chiaro che la serie sportiva realizzata da Electronic Arts è quello più famosa, gettonata e apprezzata tra i giocatori. Detta in modo ancor più diretto, EA attualmente ha il monopolio o quasi dei giochi di calcio e volendo anche un po' adagiarsi sugli allori. Senza un rivale sul mercato all'altezza, di conseguenza vengono meno gli stimoli per fare sempre meglio e non è un caso se a ogni edizione si fanno più vocali le accuse di proporre una "minestra riscaldata" a ogni edizione. Certo in questo caso la colpa è anche della concorrenza, ovvero PES / eFootball di Konami, che ha segnato una serie di autogol negli anni che lo hanno relegato in una posizione che di certo non può intimorire Electronic Arts.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare in futuro, anzi già forse quest'anno, con l'ingresso di nuovi rivali che potenzialmente potrebbero mettere un po' di pepe in questa competizione, con tutti i vantaggi che ne derivano per i giocatori. Uno sta già facendo parlar di sé tra gli appassionati, ovvero UFL, l'altro invece è il tanto chiacchierato FIFA 2K25, ovvero un nuovo gioco di calcio realizzato da 2K (la stessa casa di NBA 2K e altri titoli sportivi di grande successo) nato proprio grazie al divorzio tra EA Sports e la FIFA.