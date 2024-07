Goat Simulator Remastered è stato classificato a Taiwan, annuncio imminente?

A quanto pare il primo Goat Simulator presto tornerà e con tanto di look rifatto per console e PC moderni. Questo è perlomeno è quanto suggerisce la Taiwan Entertainment Software Rating Information, che in queste ore ha aggiunto al proprio database Goat Simulator Remastered per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Sia chiaro, al momento non c'è nulla di ufficiale, ma poco ci manca. Infatti, non di rado gli enti di classificazione internazionali si lasciano sfuggire informazioni del genere anticipando gli annunci formali da parte dei publisher e probabilmente è il caso anche di questa inaspettata remaster del folle simulatore caprino di Coffee Stain Studios.