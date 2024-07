Il nuovo gioco di calcio UFL potrà essere provato questo weekend: annunciate le date della nuova beta

XTEN Limited e Strikerz hanno annunciato una nuova sessione di beta test per UFL , il nuovo gioco di calcio in sviluppo, che potrà essere provato su console questo fine settimana, con le date ufficiali che riguardano proprio il weekend in arrivo.

Una versione migliorata di UFL

"È gratificante realizzare che ci troviamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda della nostra community", ha riferito il CEO di Strikerz.

"Non vediamo l'ora di mostrare quanto siamo andati lontano dopo quanto fatto con la prima beta in questa nuova versione del gioco, mentre ci avviciniamo al lancio".

In base a quanto riferito, la nuova open beta di UFL consentirà di provare la modalità multiplayer online principale contro altri giocatori in tutto il mondo, oltre alla possibilità di prendere parte a match in solitario o in multiplayer offline.

La prima open beta che si è tenuta lo scorso giugno ha portato a oltre 1,3 milioni di download, con oltre 5,5 milioni di partite disputate tra i giocatori in prova. Coloro che hanno già preso parte alla prima beta possono peraltro recuperare le squadre già create in quella prima fase per utilizzarle in questa nuova open beta, tuttavia è possibile che alcuni elementi siano stati rimossi o modificati, in base alle evoluzioni applicate alla nuova versione del gioco.

L'open beta di UFL, così come il gioco in versione definitiva, supporta peraltro il multiplayer cross-play tra Xbox e PlayStation, mentre non abbiamo ancora una data di uscita precisa per la versione definitiva.