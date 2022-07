Milan Games Week & Cartoomics 2022: torna l'area per gli sviluppatori indipendenti

Gli sviluppatori indipendenti avranno di nuovo un'area dedicata alla Milan Games Week & Cartoomics 2022, come annunciato dall'organizzazione e dall'associazione di categoria IIDEA. Lo spazio si chiamerà Indie Dungeon e consentirà di mostrare al pubblico i titoli in sviluppo in dieci postazioni espositive gratuite.

Insomma, è un buon modo per avvicinarsi al mondo dello sviluppo dei videogiochi in Italia e parlare con chi ne ha fatto una passione e spera di farne un lavoro.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'area indie della passata edizione

I videogame indipendenti rappresentano da sempre la linfa vitale di un'industria, quella del gaming, che non dimentica le proprie origini e, anzi, col tempo ha imparato a esaltarle e celebrarle. Proprio con questo spirito Fiera Milano e Fandango Club Creators, organizzatori di Milan Games Week & Cartoomics 2022, in collaborazione con l'associazione di categoria IIDEA, hanno deciso anche quest'anno di sostenere attivamente gli sviluppatori italiani dedicando loro uno spazio dentro alla manifestazione, INDIE DUNGEON, per mostrare al pubblico di appassionati e curiosi i propri giochi. All'interno dell'area, infatti, la manifestazione metterà gratuitamente a disposizione dei migliori studi indipendenti a livello nazionale 10 postazioni espositive. Il bando per fare domanda è aperto dal 18 luglio e chiuderà il 4 settembre, permettendo a tutti gli interessati di esporre le proprie creazioni nell'area Indie di Milan Games Week & Cartoomics 2022.

Lo spazio dedicato ai videogiochi indipendenti è sicuramente uno dei più apprezzati della manifestazione e offre ai fan di tutto il Paese la possibilità di osservare e, perché no, provare con mano le migliori novità del panorama Made in Italy. Si tratta inoltre di una presenza fissa sin dalle prime edizioni della kermesse milanese: INDIE DUNGEON celebra infatti quest'anno il suo 10° anniversario, tra centinaia di videogiochi presentati ai numerosi visitatori di Milan Games Week e la possibilità, per decine di studi italiani, di incontrare e interfacciarsi con i maggiori player dell'industry. Nel corso degli anni, ha acquistato sempre più importanza, fino a diventare lo showcase di videogiochi italiani di riferimento per il settore. Questo trend, unito al crescente interesse nei confronti del gaming in generale, rende l'opportunità di aggiudicarsi gratuitamente una postazione espositiva nell'area Indie ancora più di valore e di prestigio, una vetrina davvero unica per gli sviluppatori selezionati per mettersi in mostra e farsi conoscere dal grande pubblico. Per iscriversi alle selezioni basta compilare il form online raggiungibile a questo indirizzo entro il 4 settembre, in attesa dell'imperdibile appuntamento con Milan Games Week & Cartoomics 2022, fissato dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho. I biglietti sono già disponibili su milangamesweek.it e cartoomics.it.