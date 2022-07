FIFA 23: preorder Amazon per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S anche per in versione Sam Kerr

È disponibile tramite Amazon il preorder di FIFA 23 per PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il prezzo è 69.99€ per le versioni old-gen e 79.99€ per le versioni current gen. La data di uscita è il 30 settembre 2022. Sono poi disponibili anche le versioni Sam Kerr di FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S, oltre a vari bundle con FIFA Points. Ricordiamo che si tratta di un preorder a prezzo garantito, ovvero si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento del pagamento, che avverrà solo alla spedizione. È possibile cancellare il preordine in qualsiasi momento prima della spedizione senza alcun costo.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "FIFA 23 deve essere un capitolo ambizioso. È l'ultimo che EA curerà per la Fédération Internationale de Football Association e lo sviluppatore canadese vuole sia lasciare un ottimo ricordo di sé (in modo che i concorrenti difficilmente potranno fare meglio al primo tentativo) sia mostrare ai fan il proprio valore, in modo da farli tornare anche l'anno prossimo."

FIFA 23

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.