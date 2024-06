MIO: Memories in Orbit annunciato per Nintendo Switch durante il Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct di giugno, è stato presentato MIO: Memories in Orbit, un'avventura con elementi GDR ambientata in una gigantesca nave spaziale alla deriva. Per l'occasione abbiamo visto il primo trailer ufficiale con sequenze di gameplay, che trovate qui sotto.

Inoltre è stato annunciato il periodo di uscita, prevista per il 2025, con solo Nintendo Switch al momento come unica piattaforma confermata, con maggiori dettagli in merito che dovrebbero arrivare prossimamente.

Nel gioco vestiamo i panni di MIO un androide che esplora il Vessel, una gigantesca nave alla deriva nello spazio per motivi misteriosi, che supponiamo scopriremo proseguendo nell'avventura. Mentre esploreremo questo relitto ricco di vita dovremo vedercela con delle macchine impazzite e vari puzzle ambientali, che dovremo superare potenziando le abilità di MIO.

Che ne pensate, questo trailer vi ha colpito in positivo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.