Mix & Match: oggi alle 21.30 su Twitch il nuovo evento di Milan Games Week

Quest'oggi, 1 giugno 2021, si terrà Mix & Match, un evento in diretta streaming, alle 21.30, su Twitch. Mix & Match è organizzato da Milan Games Week e "powered by Monster Energy". È possibile seguire lo show sul canale Twitch di MGW_X oppure direttamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Carmine del Grosso, autore e stand up comedian, sarà l'anchorman di Mix & Match. In questo prima puntata gli ospiti saranno il creatore di Plaguemon, Michele "Hiki" Falcone, e Cristina Scabbia di Lacuna Coil che sfiderà il male in Resident Evil Village.

Mix & Match sarà uno show divertente, irriverente e stimolante. Il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità, una rampa di lancio in grado di innescare interessanti conversazioni che ruoteranno attorno ai diversi macro-temi di ogni puntata.

Come detto, potrete seguire l'evento sul canale Twitch di MGW_X oppure sul nostro canale!

Mix & Match andrà in onda ogni martedì fino alla fine dei luglio 2021, sempre alle 21.30 per una durata di due ore. Dopo l'estate ci sarà spazio per road to Milan Games Week & Cartoomics 2021 con una 2° stagione da 6 puntate.