Mix&Match: Tanzen, Victoria Small e Barbara Panetti parlano di cibo e cultura pop

Stasera, a partire dalle 21:30 su Twitch andrà in onda il terzo appuntamento con Mix&Match. La puntata sarà decisamente gustosa: il buon Tanzen, Victoria Small e Barbara Panetti, infatti, parleranno di cibo e cultura pop in compagnia di Minecraft Dungeons!

Antonio Fucito dovreste conoscerlo: volto storico di Multiplayer.it e Dissapore, Tanzen adesso si divide tra le sue due passioni, ovvero la pizza e i videogames. Victoria Small, invece, è una food expert e blogger, mentre Barbara Panetti è una super Chef, oltre che una food stylist.

Con loro si parlerà del mondo del cibo inteso come food, snack, spuntini: italiani, non italiani, gourmet e da fast food. Insomma - narrativamente -, visto che i prossimi mesi saranno ancora incerti vista la pandemia e l'arrivo delle stagioni fredde, vorremmo partire da quello che è un porto sicuro per ognuna e ognuno di noi: la pancia.

A fare da anfitrione ci sarà, come sempre, Carmine del Grosso, autore e stand up comedian. Mix & Match è uno show divertente, irriverente e stimolante. Anche in questa seconda stagione il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Ci sarete?