Dying Light per PS5 e Xbox Series X classificato dall'ESRB, il lancio è alle porte?

Nel database dell'ESRB, l'ente di classificazione statunitense, poche ore fa sono apparse le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Dying Light, suggerendo un lancio alle porte del tanto atteso upgrade next-gen.

Come forse già saprete, pochi giorni fa Techland ha confermato di essere al lavoro a una patch next-gen per le versioni console di Dying Light, senza tuttavia indicare una finestra di lancio. Il fatto che le versioni next-gen siano apparse nel database dell'ESRB potrebbe indicare che la pubblicazione dell'upgrade potrebbe essere molto vicina e non è escluso un annuncio ufficiale nei prossimi giorni. A rafforzare ulteriormente l'ipotesi, il fatto che queste due versioni sono state aggiunge alla stessa scheda di Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch, arrivato nei negozi proprio oggi e di cui potrete leggere la nostra recensione.

Dying Light

Al momento Techland non ha svelato quali migliorie possiamo aspettarci per Dying Light su PS5 e Xbox Series X|S, ma con tutta probabilità il gioco dovrebbe riuscire a girare tranquillamente in 4K e 60fps sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft.

Nel frattempo, sempre rimanendo in tema di enti di classificazione, poche ore fa The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S è apparso nel database del PEGI.