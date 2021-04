Morto l'attore diventato famoso per il meme dell'uomo che ride

Morto all'età di 65 anni, dopo una lunga malattia, l'attore spagnolo Juan Joya Borja, conosciuto anche come "El Risitas", da noi come il meme dell'uomo che ride. Sicuramente lo avrete incrociato girando per la rete, visto quante volte è stato usato un suo video, anche per commentare dei fatti relativi al mondo videoludico.

Borja ha ottenuto la fama internazionale quando su YouTube ha iniziato a girare uno spassoso video con una sua intervista che ha fatto conoscere al mondo la sua strana e trascinante risata. Da lì è stata una vera e propria escalation, che lo ha reso uno dei volti più noti del mondo dei meme di internet, trasformandolo in un fenomeno virale. Qui di seguito una delle interpretazioni più famose del suo meme, quella che vede Borja trasformato in un ingegnere di Apple che parla del Macbook del 2015.

Molti i messaggi di cordoglio, cui ci accodiamo umilmente, che la famiglia di Borja sta ricevendo tramite social media, con molti che lo definiscono un "maestro" e altri che ricordano l'impatto che la sua risata ha avuto sulle loro vite. Altri ancora parlano di renderlo una delle leggende di internet, come del resto merita.