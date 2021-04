Amnesia: Rebirth, 60fps su PS5 e modalità Adventure con la nuova patch

Frictional Games ha annunciato il rilascio di una nuova patch di Amnesia: Rebirth che introduce i 60fps su PS5 e la modalità Adventure su PS4 e PS5. In cosa consiste la nuova modalità?

Semplicemente sono stati ridotti i momenti di tensione per consentire ai giocatori di fruire la narrativa del gioco senza intoppi, in modo simile a quanto accadeva con la Safe Mode di SOMA.

Ma cosa fa, in concreto, l'Adventure Mode? Frictional lo ha spiegato chiaramente: nel gioco ci sono ancora dei mostri, ma non attaccano più il giocatore; il buio pesto di alcuni luoghi viene schiarito, mostrando tutto l'ambiente e riducendo l'atmosfera oppressiva; le meccaniche legate alla paura sono state disattivate, quindi non bisogna più temere di trovarsi in luoghi troppo bui o nelle vicinanze dei mostri; ci sono dei puzzle bonus.

Le differenze tra modalità normale e modalità Adventure

Per il resto, attualmente il gioco è in sconto del 40% su PC e console. Potete acquistarlo su Steam, GOG ed Epic Store (PC) o sul PlayStation Store (PS4 e PS5). Se vi interessa saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostre recensione di Amnesia: Rebirth.