Multiplayer Risponde e F1 2021 sono il meglio del canale Twitch di Multiplayer.it

Come sempre il canale Twitch di Multiplayer.it è ricco di spunti e contenuti. Nella giornata di oggi gli appuntamenti imperdibili sono il Multiplayer Risponde con Vincenzo Lettera e un "aspettando F1 2021" con Aligi Comandini.

Come sempre il palinsesto di Multi passa dalla cronaca e dalla descrizione degli ultimi giochi in arrivo sul mercato, a rubriche e appuntamenti di approfondimento e interessa più generale. Nella giornata di oggi, per esempio, alle 16 c'è il superclassico appuntamento con il Multiplayer Risponde di Vincenzo Lettera, ovvero un'ora di chiacchiera a 360° con la community Twitch su tutto quello che concerne il mondo dei videogiochi.

Subito dopo, alle 17, arriverà, invece, Aligi Comandini che ci parlerà di F1 2021 nel nostro classico appuntamento dell'Aspettando... In altre parole parleremo dei più grandi giochi in arrivo nelle prossime settimane parlando di tutte le ultime novità, più qualche sorpresa.

Da non sottovalutare l'appuntamento con i nostri gameplay: oggi giocheremo a Hollow Knight e PGA Tur 2K21.