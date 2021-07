Sky: Figli della luce, la colonna sonora è su Spotify per festeggiare il secondo anniversario

thatgamecompany, lo sviluppatore celebre per aver creato giochi del calibro di Journey e Flower, ha oggi annunciato un programma di eventi per celebrare il secondo anniversario di Sky: Children of the Light o Sky: Figli della Luce, come è stato presentato da noi. Per esempio, su Spotify e gli altri servizi di streaming musicale, arriverà la bellissima colonna sonora del gioco.

Lo studio ha recentemente reso noto che Sky aveva ottenuto oltre 100 milioni di download già prima del lancio su Nintendo Switch del 29 giugno. All'inizio di luglio il team ha anche inaugurato la sua prima collaborazione e evento crossover, con il libro Il piccolo principe (Le Petit Prince). Quest'ultima avventurosa stagione, disponibile su Sky fino al 19 settembre, è stata progettata come parte del 75° anniversario de Il Piccolo Principe.

Per la gioia dei fan, lo studio rilascerà due nuovi volumi digitali della colonna sonora di Sky, del compositore Vincent Diamante. Sky Original Game Soundtrack Vol. 2 conterrà un album di 26 tracce che riproporranno l'atmosfera della colonna sonora dell'arco narrativo principale del gioco, mentre Sky Original Game Soundtrack Vol. 3 conterrà un album di 36 tracce che comprenderanno la musica preferita delle avventure delle ultime stagioni! Vincent Diamante è un compositore e audio designer che vanta molti premi e nomination (BAFTA, AIAS, G4TV), che ha composto le musiche di Sky, Flower e Cloud per thatgamecompany e, tra le tante, anche Skullgirls e Castlevania. Le colonne sonore originali di Sky saranno acquistabili o disponibili via streaming tramite il sito: https://www.thatskygame.com/ost

"Il mondo musicale di Sky si è evoluto moltissimo negli ultimi anni," ha detto Diamante. "Gli ultimi due anni di scrittura musicale sono stati un viaggio entusiasmante nella creazione di nuove idee e di rimodellamento di quelle più vecchie per i giocatori che hanno vissuto più stagioni del gioco, così come per i nuovi giocatori, che stanno vedendo un gioco diverso da quello che abbiamo lanciato nel 2019. Essere in grado di rispondere alle esigenze dei giocatori di mese in mese con nuova musica è stata sia una grande sfida che fonte ispirazione, poiché ogni nuova stagione porta con sè un mondo di emozioni differenti."

Per celebrare il secondo anniversario di Sky, thatgamecompany ha creato un piccolo evento a sorpresa all'interno del gioco per consentire ai giocatori di riunirsi e sbloccare cosmetici, come il cappello di compleanno, elementi per la torta di compleanno e per la bandiera di compleanno. L'evento per l'anniversario verrà lanciato dal 12 al 25 luglio 2021.

Programma dell'evento del secondo anniversario di Sky:

12-25 luglio: Evento In-Game dell'anniversario di Sky

13 luglio: Livestream di Sky su Twitch

16 luglio: pubblicazione del volume 2 della colonna sonora originale di Sky

30 luglio: pubblicazione del volume 3 della colonna sonora originale di Sky

Sky Original Game Soundtrack Vol. 2 & Vol. 3 sarà disponibile dal 16 luglio e dal 30 luglio per il download digitale e streaming mediante iTunes, Apple Music, YouTube Music, Spotify, e altre piattaforme.