The Witcher serie Netflix: Ranuncolo avrà più spazio e cambierà look nella Stagione 2?

Sembra proprio che Ranuncolo o Jaskier, l'amico bardo di Geralt di Rivia, avrà più spazio e cambierà look nella Stagione 2 di The Witcher la serie di Netflix ispirata ai libri di Andrzej Sapkowski.

Adesso che la WitchCon ha finalmente consentito agli autori e agli attori di parlare liberamente della nuova stagione, stanno emergendo nuovi dettagli sull'atteso secondo capitolo della serie TV dedicata allo strigo.

Per esempio sembra proprio che Ranuncolo, o Jaskier (come è conosciuto dagli anglofoni) avrà molto più spazio in questa seconda stagione. D'altra parte il miglior amico di Geralt di Rivia è un personaggio buffo, ma molto importante per l'economia della serie e per questo non stupisce che gli venga ritagliato un palcoscenico più adeguato. Anche perché coi suoi interventi musicali è in grado di imprimere un cambio di ritmo notevole ad una serie che rischia sennò di diventare troppo seriosa.

Ranuncolo avrà anche un numero maggiore di canzoni da cantare, nella speranza che una di queste possa replicare il successo globale raggiunto da "Toss a coin to your witcher". Dalla prima foto pubblicata, inoltre, Jaskier sembra sfoggiare un nuovo look, più accattivante e "rock", decisamente lontano dallo stile del bardo classico medioevale.

Siete contenti del cambio?