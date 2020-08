Multiplayer Risponde torna oggi in diretta alle 16.00: cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande

Cosa c'è dopo la morte? Nulla, probabilmente, ma oggi alle 16:00 Vincenzo Lettera proverà a rispondere a questa e ad altre domande senza alcun imbarazzo nel Multiplayer Risponde! Per vedere dissipati tutti i vostri dubbi, vi basterà apporli nei commenti in forma testuale, possibilmente in un linguaggio esperibile in questo lembo di terra a forma di stivale chiamato Italia. Sì, insomma, scrivete le vostre domande nei commenti e vivete felici.

Vi servono dei suggerimenti? Non andate oltre: tra gli argomenti caldi degli ultimi giorni c'è... Quasi niente. Si potrebbe parlare dei numerosi rinvii che rischiano di rovinare il lancio delle console di nuova generazione all'urlo di "che le compro a fare?" Oppure dei ray tracing che pesa come un macigno. O ancora delle condizioni lavorative all'interno dei team di sviluppo partendo da un'analisi marxista delle modalità di sviluppo dei videogiochi e del loro essere una manifestazione del turbo capitalismo e di tutte le sue storture. Insomma, sbizzarritevi!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!