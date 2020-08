Metroid Prime 4 per Nintendo Switch appare in un negozio, con data d'uscita

Un negozio francese ha aperto una pagina dedicata a Metroid Prime 4 per Nintendo Switch, con tanto di data d'uscita messa in bella vista: il 30 ottobre 2020. Stiamo parlando di uno dei giochi più attesi per la console ibrida di Nintendo, sparito completamente dai radar negli ultimi mesi, tranne che per alcune indiscrezioni non confermate.

Da notare che il negozio è lo stesso della collector's edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Quante probabilità ci sono che la fuga di notizie sia attendibile? Difficile dirlo. Nintendo non ha più parlato di Metroid Prime 4 dall'annuncio della ripartenza del progetto. Sinceramente ci sembra abbastanza presto per avere il gioco completo, dato che sono passati meno di due anni da quel triste evento. Nel caso è probabile che siano state riciclate alcune delle risorse del vecchio progetto.

Del resto Nintendo negli ultimi mesi è stata davvero parca di annunci e ancora non ha reso noto quali giochi arriveranno per la fine del 2020, remastered di Pikmin 3 a parte. Certo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4 lanciati praticamente insieme ci sembrano un'assurdità, ma non si può mai dire.