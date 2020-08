EVE Echoes, la recensione

Una recensione di EVE Echoes non è cosa semplice, considerando che si tratta di un MMO veramente ampio, tra i più vicini all'esperienza classica su PC trasportata in ambito mobile e dunque richiederebbe molto tempo per avere una visione complessiva molto approfondita dei suoi meccanismi. Tanto più che si tratta di un free-to-play con tutte le dinamiche sottese a tale modello di monetizzazione, tra sottoscrizione facoltativa e presenza di micro-transazioni, dunque una valutazione precisa del suo bilanciamento e della sua eventuale deriva verso il pay-to-win richiede tempo, anche se alcuni elementi emergono comunque in maniera piuttosto palese fin dai primi giorni di prova.





Iniziamo il nostro viaggio come clone di un individuo originale che evidentemente ha incontrato una fine prematura nel corso di una missione e ci troviamo a dover ricapitolare i fondamentali del volo spaziale e fare i primi passi nel complesso sistema economico di EVE, che qui viene riprodotto sotto molti aspetti simile all'originale, anche se la struttura classica della simulazione è "tagliata" in modo da calzare al meglio in questo tipo di gioco mobile. Possiamo scegliere la razza a la fazione a cui appartenere ma queste scelte iniziali servono più a creare un collegamento con il lore della serie che non a determinare caratteristiche specifiche in grado di incanalare il corso del gioco lungo tracciati specifici. Di fatto, lo sviluppo del personaggio prosegue in maniera piuttosto autonoma al di là di qualche statistica iniziale o qualche propensione per il commercio, il combattimento o altro.





EVE Echoes è un MMO che ci consente di esplorare piuttosto liberamente un vasto spazio composto da diversi punti di interesse, saltando da un luogo all'altro e portando avanti diverse attività, il tutto con una struttura che unisce le caratteristiche del MMORPG classico e della simulazione spaziale all'idle game, si potrebbe dire. Ci troviamo infatti il più delle volte a svolgere qualche veloce missione da un punto all'altro dell'universo e poi magari ad attendere per l'evoluzione delle skill del personaggio lasciando il gioco in background, nel caso non si voglia scegliere la strada delle micro-transazioni, per poi tornare in azione e proseguire con un'altra sessione di missioni ed evoluzioni tra livelli progressivi, con il ritmo che stimola a lasciare e riprendere a più riprese il gioco.